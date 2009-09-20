Яценюк рассказал, почему он не умер от "звездной болезни"

Лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что у него нет "звездной болезни". Об этом он сказал во время общения с жителями города Сколе Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что мог бы заболеть “на звездность” раз десять.

“Знаете, почему? Трижды министр, управляющий Нацбанком, председатель Верховной Рады. Но я должен был уже не то, что заболеть, уже должен был бы умереть от звездной болезни. А я – жив-здоров и этим не болею”, - сказал политик.

А.ЯЦЕНЮК акцентировал на том, что стал первым председателем Верховной Рады, который по собственному желанию ушел с этой должности.

“И после меня навряд ли будут. Потому что если бы я этого не сделал, я от них ничем бы не отличался. Я был бы такой же, как они. Взялся бы зубами за кресло и держался, чтобы, не дай Бог, не снесло с кресла”, - прибавил политик.

Лидер “Фронта перемен” считает свой молодой возраст преимуществом для президента: “Именно потому, что мне 35 лет, больше всего шансов что-то сделать у меня. Знаете, почему? Потому что я не могу ошибиться. У меня еще целая жизнь впереди. Если я вас обману, то я здесь второй раз стоять не буду”.

“Могу пообещать только одно, что как вол пахать буду. Потому что на плечах нового президента - судьба 46 миллионов и историческая миссия – потому что мы опять потеряем страну, и будет у нас, как всегда", - заверил политик.