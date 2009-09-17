Турчинов заявляет, что Ющенко нанес серьезный удар

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в дискредитации имиджа Украины в связи с приостановлением конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Это очень серьезный удар и по авторитету, и по престижу нашей страны, и, безусловно, это попытка сорвать бюджетный процесс текущего года», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, заявки на участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода направили несколько известных мировых компаний, которые занимают ведущие позиции на международном рынке.

«Эти заявки уже рассмотрены, процесс запущен. И в случае, когда Президент пытается его торпедировать – это будет колоссальный негатив не только для украинской экономики, но и для авторитета страны в целом. Возможно, я буду очень резок в своих оценках, но иначе как преступлением я это назвать не могу», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

В то же время вице-премьер уточнил, что правительство еще не получило в официальном порядке решения Президента.

«В случае, если действительно такой указ подписан, я думаю, что правительство примет ответственное решение, как действовать в таких условиях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

В то же время, сегодня, 17 сентября, Президент Украины своим Указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года – несмотря на Указ Президента.