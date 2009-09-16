Тимошенко не хочет больше слышать никакой критики своего бюджета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Секретариат Президента и парламентскую оппозицию подготовить и предложить правительству альтернативный проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«С этой минуты я не принимаю никакой неконструктивной критики, не принимаю никаких громких заявлений от любых оппонентов, а ожидаю только сбалансированный альтернативный, целостный проект бюджета на 2010 год, причем с разбивкой по регионам, с доведением до каждого населенного пункта, со всеми балансами и со всеми отраслями, с макропоказателями, на которых будет базироваться этот проект бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя критику Секретариата Президента в адрес правительства в связи с подготовленным проектом госбюджета на 2010 год.

Премьер подчеркнула, что правительство готово принять участие в обсуждении альтернативного варианта госбюджета. «Если после общественного обсуждения любой альтернативный бюджет будет лучшим и более сбалансированным чем правительственный законопроект, я гарантирую, что в случае поддержки обществом альтернативного проекта наша правительственная команда его рассмотрит, а фракция в парламенте, которая представляет нашу политическую силу, за такой лучший бюджет с удовольствием проголосует», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что вместо неконструктивной критики в адрес правительства ее оппоненты должны обратиться к своим аналитическим центрам и лучшим специалистам с предложением разработать альтернативный законопроект о государственном бюджете на 2010 год.

«Моя цель, как премьер-министра, не находиться внутри каких-либо политических противостояний и споров. Я хочу остаться за пределами их. Моя задача – получить самый лучший, который только можно формировать, проект бюджета на 2010 год. Я считаю, что в этот тяжелый кризисный период нужно не ругаться, не заниматься критиканством, не устраивать политические войны, не вести пустые разговоры, а давать стране результат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.