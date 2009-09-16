Киселев: Чечетов вкладывает мне в руки пистолет и дает один патрон

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что планирует в пятницу, 18 сентября, встретиться с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по поводу его исключения из Партии регионов.

Об этом В.КИСЕЛЕВ заявил в интервью УНИАН.

Он считает, что является на сегодня членом Партии регионов, поскольку решение президиума политсовета о его исключении «не вступило в законную силу».

По словам депутата, «это своего рода мне предупреждение, что если я не поменяю свое поведение и точку зрения в отношении спикера парламента Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО и депутата крымской ВР Александра МЕЛЬНИКА, то может последовать исключение».

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что решение о его исключении из ПР должно быть утверждено политсоветом партии, а пока это решение только президиума политсовета.

По словам В.КИСЕЛЕВА, несмотря на то, что является членом президиума политсовета партии, его даже не пригласили на заседание по рассмотрению этого вопроса, и таким образом были «нарушены все возможные статьи устава партии». При этом депутат добавил, что в отношении его не было персонального дела и решения контрольной комиссии.

«А то, что они пошли на проведение заседания президиума без моего присутствия, говорит о поспешности и непродуманности решения», - подчеркнул В.КИСЕЛЕВ.

Депутат опроверг заявление члена Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА о том, что он якобы написал заявление о выходе из партии.

«Это неправда. Это мне ЧЕЧЕТОВ по поручению кого-то очень высокого таким образом вкладывает в руки пистолет, дает один патрон и выход в этой ситуации один – застрелиться. Я не самоубийца и делать то, на что меня толкают, не буду», - подчеркнул В.КИСЕЛЕВ.

При этом депутат связывает свое исключение из партии с тем, что мешает «А.ГРИЦЕНКО и О.МЕЛЬНИКУ дерибанить Крым». По его словам, «эти люди столько нанесли вреда крымчанам, Крыму, имиджу партии, что об этом даже сложно сказать».

«Я уверен, что мое дело правое. Еще не вечер, а цыплят в январе будут считать», - добавил В.КИСЕЛЕВ. По его словам, «в Крыму говорят, что В.ЯНУКОВИЧ поддерживает не тех».

Как сообщал УНИАН, сегодня источники в политсовете Партии регионов сообщили УНИАН, что президиум политсовета Партии регионов исключил В.КИСЕЛЕВА из партии.

По словам собеседника агентства, В.КИСЕЛЕВА исключили "за нарушение положений и требований устава Партии регионов и нанесение вреда репутации партии".

Кроме того, президиум политсовета решил отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета Партии регионов.