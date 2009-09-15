Медведев написал письмо Ющенко, чтобы всем было интересно?

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что, направляя открытое послание украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО, не ставил цель повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине.

"Я не считаю возможным влиять на внутриполитическую ситуацию в другой стране. Да и ресурс влияния достаточно ограничен", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА «Новости».

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, своим посланием он "хотел привлечь внимание к тому, почему наши отношения с Украиной деградировали до небывалого уровня". "Для этого могли бы быть очень сложные комплексные причины, а могли быть очень простые. Это именно такой случай. Причина проста: мой коллега принял определенные политические решения, преследовавшие именно такие цели", - считает Президент России.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что "не ему судить, удалось ли достигнуть В.ЮЩЕНКО поставленных целей в экономике, хотя это вряд ли, но политических целей он достиг - ему удалось довести российско-украинские отношения до невиданно низкого уровня".

Президент РФ считает, что его обращение достигло поставленных целей.

"Я сказал все, что хотел сказать. Достиг ли я целей? Я считаю, что да. Резонанс был такой, что всем было интересно. Это письмо вызвало разные реакции, и это нормально", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ подчеркнул, что "прямо обозначил адресата своего обращения - это мой коллега, Президент Украины". "Я не обращался к украинскому народу, как это попытались интерпретировать. Моей целью не было и объясниться с элитой - ни с российской, ни с украинской", - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ признал, что получил потом письма, в которых говорилось, что "такие разговоры нужно вести дипломатическим языком". "Это нормально. Но иногда необходимо прямое, честное обращение без дипломатического этикета. Я доволен и тем, что сказал, и реакцией, которую получил", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что после направления письма и размещения соответствующего выступления в своем видеоблоге "разговаривал с украинскими коллегами, далеко не все из которых являются сторонниками партии ЮЩЕНКО". "Мне сказали много лестных слов. Эти люди говорили, что письмо получило колоссальный резонанс", - отметил Президент России. Он также добавил, что "хотя на таких сайтах (как видеоблог Президента) существует очевидная модерация, тем не менее можно прийти к выводу, достигнуты ли цели обращения".

Как сообщал УНИАН, 11 августа на сайте Президента РФ было размещено обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Российский Президент аргументировал свое заявление тем, что украинское руководство заняло “антироссийскую” позицию во время прошлогоднего конфликта РФ с Грузией, настаивает на вступлении в НАТО и переоценке общего исторического прошлого времен СССР. Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ указал на «гиблую практику вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви и “искусственно создаваемые препятствия” накануне и во время визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.