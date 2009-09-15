Медведев написал письмо Ющенко, чтобы всем было интересно?
"Обращение достигло поставленной цели"
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что, направляя открытое послание украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО, не ставил цель повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине.
"Я не считаю возможным влиять на внутриполитическую ситуацию в другой стране. Да и ресурс влияния достаточно ограничен", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА «Новости».
По словам Д.МЕДВЕДЕВА, своим посланием он "хотел привлечь внимание к тому, почему наши отношения с Украиной деградировали до небывалого уровня". "Для этого могли бы быть очень сложные комплексные причины, а могли быть очень простые. Это именно такой случай. Причина проста: мой коллега принял определенные политические решения, преследовавшие именно такие цели", - считает Президент России.
Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что "не ему судить, удалось ли достигнуть В.ЮЩЕНКО поставленных целей в экономике, хотя это вряд ли, но политических целей он достиг - ему удалось довести российско-украинские отношения до невиданно низкого уровня".
Президент РФ считает, что его обращение достигло поставленных целей.
"Я сказал все, что хотел сказать. Достиг ли я целей? Я считаю, что да. Резонанс был такой, что всем было интересно. Это письмо вызвало разные реакции, и это нормально", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
Президент РФ подчеркнул, что "прямо обозначил адресата своего обращения - это мой коллега, Президент Украины". "Я не обращался к украинскому народу, как это попытались интерпретировать. Моей целью не было и объясниться с элитой - ни с российской, ни с украинской", - сказал он.
Д.МЕДВЕДЕВ признал, что получил потом письма, в которых говорилось, что "такие разговоры нужно вести дипломатическим языком". "Это нормально. Но иногда необходимо прямое, честное обращение без дипломатического этикета. Я доволен и тем, что сказал, и реакцией, которую получил", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.
Он сообщил, что после направления письма и размещения соответствующего выступления в своем видеоблоге "разговаривал с украинскими коллегами, далеко не все из которых являются сторонниками партии ЮЩЕНКО". "Мне сказали много лестных слов. Эти люди говорили, что письмо получило колоссальный резонанс", - отметил Президент России. Он также добавил, что "хотя на таких сайтах (как видеоблог Президента) существует очевидная модерация, тем не менее можно прийти к выводу, достигнуты ли цели обращения".
Как сообщал УНИАН, 11 августа на сайте Президента РФ было размещено обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Российский Президент аргументировал свое заявление тем, что украинское руководство заняло “антироссийскую” позицию во время прошлогоднего конфликта РФ с Грузией, настаивает на вступлении в НАТО и переоценке общего исторического прошлого времен СССР. Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ указал на «гиблую практику вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви и “искусственно создаваемые препятствия” накануне и во время визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.