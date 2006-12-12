Украину от стихии будет спасать Шуфрич

Верховная Рада Украины назначила Нестора ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 249 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Выступая в парламенте, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что Н.ШУФРИЧ «имеет достаточный опыт работы», чтобы работать в должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По его словам, во время работы в парламенте Н.ШУФРИЧ работал в разных комитетах, в том числе в комитете по вопросам бюджета. «Дает нам все основания на то, что это человек опытный», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что «разве у нас не было примеров, когда народные депутаты шли на достаточно ответственные должности, занимали эти должности и показывали высокий уровень работы и показывают», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос народного депутата Украины Олега ЛЯШКО (фракция БЮТ), чем руководствовался премьер-министр, предлагая кандидатуру Н.ШУФРИЧА на данную должность, поскольку все хорошо знают его политическое прошлое.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что эта кандидатура была поддержана советом антикризисной коалиции. «Это решение коллегиальное», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Н.ШУФРИЧ родился 29 декабря 1966 года. Окончил Ужгородский государственный университет по специальности - историк.

Избирался народным депутатом Украины 3-го и 4-го созывов.

В настоящее время Н.ШУФРИЧ является депутатом Верховной Рады Крыма. В ВР автономии прошел по спискам оппозиционного блока "Не так!" как член Социал-демократической парте Украины (объединенной).