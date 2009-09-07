Нацбанк не вышел на рынок из-за американского праздника

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 8,8380/8,8950 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,8525/8,8870 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,8670/8,9215 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,сегодня в США празднуют День труда, в связи с чем торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны только валютированием ТОМ. Национальный банк Украины традиционно в такой день на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2803/0,2828 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2812/0,2829 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2814/0,2832 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и составил 31,4650 рублей за доллар (-0,22).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4290/1,4360 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,6735/12,7375 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,6880/12,7340 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 12,7210/12,8020 грн./евро.