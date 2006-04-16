Победителем ”Еврокона” опять стал украинский писатель

Началась торжественная церемония закрытия и награждения призеров европейского форума фантастов "Єврокон-2006". Одновременно с форумом Киеве проходила и книжная ярмарка. Лучшим европейским писателем-фантастом признали харьковского писателя Генри Лайона Олди.

Как известно это творческий псевдоним писателей Олега Ладыженского и Дмитрия Громова.

Сергей Слюсаренко отмечен как лучший молодой талант. Специальные призы конкурса "Грандмастера Еврокона" получили Гарри Гариссон из Ирландии и Братья Стругацкие из России.

По мнению участников, нынешний фестиваль был успешным.

Марина Дяченко, почетный президент оргкомитета "Єврокон-2006":

- Во-первых "Еврокон" состоялся - это большое дело, потому что я знаю, какие преграды пришлось преодолевать оргкомитету на этом пути. И то, что он состоялся - это уже большая победа.

Закрылась также книжная ярмарка. Следующий "Еврокон" пройдет в Москве.

5 канал