Победителем ”Еврокона” опять стал украинский писатель
Украинские фантасты второй год подряд превосходят европейских коллег
Началась торжественная церемония закрытия и награждения призеров европейского форума фантастов "Єврокон-2006". Одновременно с форумом Киеве проходила и книжная ярмарка. Лучшим европейским писателем-фантастом признали харьковского писателя Генри Лайона Олди.
Как известно это творческий псевдоним писателей Олега Ладыженского и Дмитрия Громова.
Сергей Слюсаренко отмечен как лучший молодой талант. Специальные призы конкурса "Грандмастера Еврокона" получили Гарри Гариссон из Ирландии и Братья Стругацкие из России.
По мнению участников, нынешний фестиваль был успешным.
Марина Дяченко, почетный президент оргкомитета "Єврокон-2006":
- Во-первых "Еврокон" состоялся - это большое дело, потому что я знаю, какие преграды пришлось преодолевать оргкомитету на этом пути. И то, что он состоялся - это уже большая победа.
Закрылась также книжная ярмарка. Следующий "Еврокон" пройдет в Москве.