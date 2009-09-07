Ющенко и Качиньский обменялись орденами

Состоялась официальная церемония

В Варшаве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Республики Польша Леха КАЧИНЬСКОГО. Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, военный оркестр исполнил Гимны обеих стран. Лидеры государств обошли строй воинов Почетного караула. После этого прошло взаимное представление официальных делегаций стран. Также состоялась церемония вручения государственных наград Украины и Польши. Л.КАЧИНЬСКИЙ вручил В.ЮЩЕНКО Командорский Крест Ордена возрождения Польши. Президент Украины вручил Президенту Польши Орден Свободы. После завершения официальной церемонии началась встреча В.ЮЩЕНКО с Л.КАЧИНЬСКИМ в формате «с глазу на глаз». Как сообщалось, 7-8 сентября Президент Украины находится в Польше с государственным визитом.

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