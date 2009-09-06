Ющенко настаивает на самороспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на самороспуске Верховной Рады.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По словам В.ЮЩЕНКО, у президента сегодня нет оснований для роспуска парламента. «Если бы такие основания были, то поверьте, я бы не ждал и 24 часов для того, чтобы это решение положить на реализацию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он снова отметил, что конфликт, "который в настоящее время сложился, лежит на плечах лидера коалиции и премьер-министра Украины, а также тех политических сил, которые объявили о создании коалиции большинства, которого нет".

По мнению Президента, выйти из этой ситуации теперь можно двумя путями. Первый из них, по словам В.ЮЩЕНКО, это самороспуск Верховной Рады.

«Это то, что отвечает действующей Конституции и еще до выборов могло бы изменить эту ситуацию и привести к работоспособному парламенту», - отметил В.ЮЩЕНКО, прибавив, что неработающий парламент стране не нужен, поскольку это «слишком дорогое шоу, которое устроили две ведущие политические силы».

Также Президент отметил, что второй вариант выхода из конфликтной ситуации, это выход из правящей коалиции любой из политических сил, которая «решится взять на себя ответственность за эти позорные процессы, идущие в украинском парламенте».

При этом Глава государства акцентировал, что норма Конституции о невозможности роспуска Верховной Рады президентом за полгода до президентских выборов касается именно инициативы президента.

А что касается инициативы любой из фракций большинства, которая захочет выйти из коалиции, то это, по словам В.ЮЩЕНКО, абсолютно возможно.