Витренко: Тимошенко – Гитлер в юбке, она сфальсифицировала выборы

Лидер «Народной оппозиции» Наталья Витренко считает лидера БЮТ Юлию Тимошенко главным заказчиком фальсификации парламентских выборов в Украине. Свое мнение о методах и целях Тимошенко Витренко рассказала в интервью сайту From-ua.

- Удалось ли вам выяснить, кто является главным заказчиком фальсификации выборов?

Н.Витренко: – Результаты выборов в Украине были сфальсифицированы в пользу блока Юлии Тимошенко. Именно Тимошенко стала главным заказчиком фальсификаций при подсчете голосов – сегодня это уже очевидно всем политическим силам, которые пытались понять, в чью пользу были украдены их голоса. Все ниточки ведут к БЮТ. Знаете, есть такая поговорка «На воре шапка горит» - так вот, в сегодняшнем заседании Высшего административного суда блок Юлии Тимошенко добровольно выступает на стороне ответчика, т.е. на стороне ЦИК. Тимошенко сегодня контролирует ЦИК, большую часть окружных избирательных комиссий и практически все суды, которые рассматривают дела по выборам – она сделает все, чтобы не допустить пересчета голосов. Я надеюсь, что Высший административный суд еще не под каблуком Тимошенко и что судьям хватит гражданского мужества, чтобы решиться ей противостоять. Сегодня решается вопрос больший, чем пересчет голосов – сегодня на карту поставлено будущее Украины.

– Вы имеете ввиду конфигурацию коалиции, которая будет управлять страной в условиях парламентской республики?

Н.Витренко: – Дело не в коалиции, а лично в Юлии Владимировне Тимошенко, лучшее определение для которой – это «Гитлер в юбке». Зная методы, которыми она действует, зная ее беспредельную жажду личной абсолютной власти, я, как и многие украинские политики, отдаю себе отчет в том, что более опасного для Украины политика, чем Тимошенко, не существует. И фальсификация результатов парламентских виборов – это ее первый шаг, за которым следует силовой захват власти и установление в Украине диктатуры. Уже сейчас никто не может противостоять Тимошенко и вывести ее на чистую воду, схватить ее за руку. Сегодня она контролирует избиркомы и суды, завтра начнутся политические убийства и дестабилизация ситуации в стране. Я знаю, что в результате пересчета голосов или отмены судом специально заготовленного для моего блока постановления ЦИК о методологии подсчета, блок «Народная оппозиция» окажется в Верховной Раде, но, вместе с этим, Украина получит доказательства, что именно Тимошенко стоит за фальсификацией выборов.

–Если коалиция в парламенте будет «оранжевой» и образованной вокруг НСНУ, БЮТ и СПУ, то кому в ней быть премьером?

Н.Витренко: – «Оранжевая» коалиция, если она состоится, просуществует не более полугода. Из вариантов Тимошенко или Ехануров, для Украины все-таки был бы лучше Ехануров – его правительство, конечно, не сможет удержать развал экономики и не способно к изменению курса реформ, но оно, во всяком случае, не угрожает жизнедеятельности Украины. Правительство Тимошенко – это проигрыш для всех, включая Ющенко.

Тимошенко идет во власть ради власти. Ради того, чтобы завершить «ползучий» государственный переворот – расставить своих людей в силовых ведомствах и в судах, захватить или уничтожить информационные ресурсы, заставить весь украинский бизнес платить ей дань или обанкротиться.

Президент Ющенко не сможет противостоять премьеру Тимошенко – они просто будут играть в разные игры, один в шахматы, а другая в бои без правил. И Ющенко будет первым, кого придушит Тимошенко, придя во власть.