Суд не учел пожелания аутсайдеров

Высший административный суд принял решение присоединить к основному исковому заявлению о признании неправомерными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов три дополнительных иска, поступившие вчера вечером в суд от Блока Юрия Кармазина, партии «Вече» и Народного блок Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, такое постановление зачитал в суде председательствующий судья Александр ПАСЕНЮК.

Как отмечается в постановлении, присоединение этих исков состоялось, поскольку содержание основного искового заявления и исков, поступившие дополнительно, имеют одинаковое требование, то есть обжалование действий Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска Блока Наталии Витренко “Народная оппозиция” и Блока Кармазина к ЦИК о признании неправомерными действия комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов 26 марта.