На правительственном сервере возникли неполадки

На правительственном сервере, который обслуживает официальный сайт Кабинета министров Украины «Правительственный портал», возникли неполадки из-за перепадов электричества.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров.

«Ночью были перепады с электричеством, и, вероятно, из-за этого возникли неполадки на сервере. Но уже в течение часа планируется возобновить работу официального сайта правительства», - сказал собеседник агентства.