На правительственном сервере возникли неполадки
14:12, 01 сентября 2009Политика
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На правительственном сервере, который обслуживает официальный сайт Кабинета министров Украины «Правительственный портал», возникли неполадки из-за перепадов электричества.
Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров.
«Ночью были перепады с электричеством, и, вероятно, из-за этого возникли неполадки на сервере. Но уже в течение часа планируется возобновить работу официального сайта правительства», - сказал собеседник агентства.
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