Литвин: система независимого оценивания «нивелирует личность»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает искать новые формы оценивания знаний, "не потеряв при этом ни одного ребенка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в Житомире на областной конференции педагогов.

«Я убежден, что, понимая необходимость перехода к новым формам оценивания знаний в Украине, нужно искать эти формы и внедрять, не потеряв при этом ни одного ребенка», - сказал председатель ВР.

По его словам, вместе с тем, в этом году "80 тысяч выпускников, образно говоря, уже потеряно, потому что 40 тысяч этих детей не пришли на тестирование, а еще столько же не получили сертификат с удовлетворительными показателями».

В.ЛИТВИН считает, что «в государстве нет культа знаний, знания не востребованы, а побеждают не те, кто больше знает, а изворотливые и успешные». «Украинское общество должно понять на всех уровнях роль и значение образования», - добавил он.

Подвергнув резкой критике систему независимого оценивания, председатель ВР отметил, что она «нивелирует личность».