Партия "Родына" спровоцировала конфликт на рынке "Северный"

Общественность Одессы крайне обеспокоена новыми проявлениями насилия, спровоцированными в канун Дня Независимости Украины активистами созданной на деньги российских спецслужб партии «Родына».

Об этом говорится в совместном обращении облорганизаций партий и общественных организаций Одессы, направленном сегодня Президенту, премьер-министру, Генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю Службы безопасности Украины “в связи со спровоцированными кровавыми столкновениями и массовыми беспорядками в областном центре”.

«События, имевшие место 21 августа на рынке «Северный», в ходе которых пострадали и обычные граждане, и сотрудники милиции, - говорится, в частности, в документе, - стали прямым продолжением ведущейся в течение нескольких месяцев целенаправленной компании по искусственному созданию в Одессе очага напряженности».

«Хотя никаких объективных причин для вспышки насилия, а также актов саботажа и информационного террора, развязанного на подконтрольном «Родыне» телеканале «АТВ» не было и нет, - подчеркивают подписанты обращения – лидеры партии «Реформы и Порядок», УНП, Народного Союза «Наша Украина», Республиканской Христианской партии, Христианско-демократического союза, Гильдии одесских предпринимателей, Ассоциации работодателей в сфере торговли и общественного питания «Фортеця», Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины, Союза общественных организаций «Согласие» и других организаций.

Более того, по мнению авторов документа, «руководство Одессы и области сделали все необходимое, чтобы конфликт между владельцами рынка «Северный» и группой арендаторов был разрешен на удовлетворяющих обе стороны условиях”.

“Компромисс был фактически достигнут, ставка арендной платы ограничена. Но именно в этот момент руководители «Родыны» - МАРКОВ, БОВБОЛАН и КВАСНЮК стали подстрекать арендаторов к полному отказу от уплаты арендных платежей и фактической экспроприации рынка. Тактикой реализации этих планов были избраны силовой захват рынка и перекрытие жизненно важной автомагистрали”, - почеркивается в документе.

Его авторы отмечают, что «это не первый акт саботажа и не первая попытка оказывать организованное сопротивление органам правопорядка со стороны стоящей на открыто антигосударственных позициях партии».

«Однако, вопреки наличию неопровержимых доказательств личного участия лидеров «Родыны» в избиении политических оппонетов, применении силы по отношению к сотрудникам СБУ, организации массовых беспорядков и актов саботажа, разжигании межнационациональной и межконфессиональной розни, они остаются на свободе. Вместо адекватной и принципиальной реакции на антигосударственные преступления мы до сих пор видели только попытки беспринципного заигрывания с насильниками и провокаторами со стороны некоторых высоких должностных лиц», - подчеркивают авторы обращения.

Представители партий и общественных организаций Одессы потребовали «решительных действий по восстановлению законности, защите прав жителей Одессы и национальной безопасности Украины».

«Если Президент, премьер-министр, Генеральный прокурор, министр внутренних дел, глава Службы безопасности Украины не в силах бороться с подобными явлениями, значит в стране действительно не осталось ни одного дееспособного института власти», - подытоживают авторы совместного обращения.

Как сообщал УНИАН, 21 августа на рынке «Северный» вследствие отказа ряда предпринимателей платить арендную плату за торговые павильоны состоялись потасовки с охранниками рынка и поджог рабочего кабинета директора рынка.

По словам руководителя городского управления милиции Эдуарда ДОБРЫНИНА, беспорядки и драку спровоцировала одна из политических сил, в результате пострадали два сотрудника милиции.

После драки группа предпринимателей решила блокировать одну из наиболее важных городских магистралей - 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным «спальным» жилмассивом Котовского.

Магистраль разблокировали, когда в 21.00 к участникам акции прибыл член политсовета партии «Родына» Сергей БОВБАЛАН.

Партия выступила с заявлением в защиту предпринимателей рынка «Северный».