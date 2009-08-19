Лидер УНП считает преступным решение Кабмина по Нафтогазу

Лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО считает популистским и экономически необоснованным поручение Кабинета министров Украины до 2010 года достроить НАК «Нафтогаз Украины» газовые распределительные сети с высокой степенью готовности на общую сумму 560 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы УНП, переданном агентству УНИАН.

«Последние инициативы правительства Украины в энергетической сфере, в частности, обещания понизить цену газа для химической промышленности и намерения достроить местные газовые сети, являются ничем иным как очередной порцией экономически необоснованного популизма», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он считает преступным такое решение правительства, потому что оно возлагает дополнительную нагрузку на «Нафтогаз Украины», который, по его словам, и так имеет долги на сумму от 23 до 27 млрд. грн. По его мнению, такое поручение угрожает банкротством НАК «Нафтогаз Украины».

«Вынуждать НАК «Нафтогаз» оплачивать премьерские прихоти – значит, делать эту структуру банкротом, а следовательно, способствовать подтверждению прогнозов России о якобы несостоятельности НАКа зимой выполнить свои обязательства относительно транспортировки газа в Европу», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

При этом лидер УНП еще раз подчеркнул необходимость повернуть энергетическую стратегию в сторону максимального использования национальных природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» до 2010 года достроить газовые распределительные сети с высокой степенью готовности на общую сумму 560 млн. грн.