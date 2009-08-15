Резкое обращение Медведева к Ющенко появилось из-за Путина?

Поводом для обращения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стала просьба украинской стороны отозвать нескольких российских дипломатов.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» .

По данным издания, «толчком к занятию официально-резкой позиции стал не КИРИЛЛ и не МЕДВЕДЕВ, а ПУТИН и официальное обращение Киева к Москве с просьбой «без шума и пыли», но оперативно завершить аккредитацию в Украине российских дипломатов».

По информации «Зеркала недели», список представителей российского дипломатического корпуса «не ограничивался уже названными в прессе фамилиями старшего советника Посольства РФ ЛЫСЕНКО и генконсула в Одессе ГРАЧЕВА».

Газета напоминает, что в своем ответе Д.МЕДВЕДЕВУ В.ЮЩЕНКО упомянул о том, что украинская сторона трижды официально доводила до сведения российских коллег информацию о неправомерных действиях высокопоставленных российских дипломатов. По данным издания, первые два раза общение происходило на уровне спецслужб - в СБУ приглашался официальный представитель ФСБ в Украине. После двух встреч, не давших результата - дипломатов Москва не отзывала - СБУ передала материалы на двух дипломатов из более широкого списка в украинский МИД, который и подготовил соответствующие ноты российскому внешнеполитическому ведомству.

Украинская сторона, по информации “Зеркала недели”, предоставила свидетельства: агентурной деятельности; разворачивания и финансирования антиукраинских проектов; обсуждение их реализации с народными депутатами; трансакции, подтверждающие перевод средств антиукраински настроенным организациям; попытки решения вопросов о закрытии ряда уголовных дел и давления на правоохранительные органы Украины. Факты, приводимые спецслужбами в качестве доказательств нарушения этими лицами, как минимум, дипломатической этики, - относились к их деятельности только в текущем, 2009 году.

Газета пишет, что, учтя «ошибку Грузии, избравшей шумовой метод избавления от слишком любопытных и деятельных российских дипломатов, официальный Киев посчитал оптимальным полюбовное решение вопроса, без громких заявлений о высылке, объявлений персон нон грата и т. д.».

Вместе с тем, российская сторона была четко проинформирована о желании Киева в кратчайшие сроки избавиться от присутствия указанных дипломатов путем прекращения их аккредитации самой Москвой. Именно этот факт, по мнению издания, вызвал крайне раздраженную реакцию премьера России Владимира ПУТИНА, продолжающего держать руку на пульсе деятельности близких ему спецслужб. «Заявление МЕДВЕДЕВА в эмоциональном плане - лишь эхо путинского раздражения», пишет “Зеркало недели”.