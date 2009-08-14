Тимошенко подписала распоряжение про Вовка (фото)

11:34, 14 августа 2009
Политика
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Документ – на сайте правительства

На Урядовом портале сегодня появился документ с очень интересным названием: “Про Вовка В. В.” Собственно, содержание подписанного Юлией Тимошенко  распоряжения из общего контекста решений правительства не выпадает: “Считать освобожденным Вовка Василия Васильевича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины с 29 июля в 2009 г. согласно с поданным им заявлением”, а вот название такого типа не так уж и часто можно увидеть на сайте правительства...

Напомним, что как правило подобные распоряжения выходят под шапкой типа “об освобождении господина имярек от должности (полное название должности)” или “об изменениях, которые вносятся в руководящий состав (полное название государственной структуры)” и тому подобное.

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