Тимошенко подписала распоряжение про Вовка (фото)

На Урядовом портале сегодня появился документ с очень интересным названием: “Про Вовка В. В.” Собственно, содержание подписанного Юлией Тимошенко распоряжения из общего контекста решений правительства не выпадает: “Считать освобожденным Вовка Василия Васильевича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины с 29 июля в 2009 г. согласно с поданным им заявлением”, а вот название такого типа не так уж и часто можно увидеть на сайте правительства...

Напомним, что как правило подобные распоряжения выходят под шапкой типа “об освобождении господина имярек от должности (полное название должности)” или “об изменениях, которые вносятся в руководящий состав (полное название государственной структуры)” и тому подобное.