Гриценко: чем скорее, тем лучше

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО остается сторонником полноправного членства Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я глубоко убежден в том, что Украина, как она определила стратегической целью вступление в НАТО, она так же стратегически и ускоренно должна двигаться в этом направлении. Чем скорее это произойдет, тем будет лучше для Украины», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он подчеркнул, что сотрудничество с Альянсом сегодня проходит максимально эффективно, в соответствии с целевым планом Украина-НАТО, программой двустороннего сотрудничества. А.ГРИЦЕНКО отметил, что все планы, предусмотренные этими документами, выполняются, и никаких изменений нет.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что на следующий год планируется еще более широкое сотрудничество по различным направлениям. «Есть законодательная база, есть взаимовыгодный интерес. При сотрудничестве с НАТО Украинское государство, украинская армия серьезно выигрывают – и в плане технического оснащения наших Вооруженных сил, и подготовки наших кадров», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что сегодня сотни украинских офицеров обучаются в различных странах-членах НАТО, достигается взаимосовместимость во время совместных действий в миротворческих миссиях.