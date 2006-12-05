Пройдет телемост со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе

16-00 - Пресс-брифинг Директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля Дюре по итогам Рижского саммита НАТО, который проходил 28-29 ноября 2006 года. Предусматривается проведение телемоста со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе и выступление заместителя спикера НАТО Роберта Пшеля (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого 8/16), Вход по журналистским удостоверениям.