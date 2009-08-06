Ющенко принял участие в открытии масло-жирового комбината

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия нового масло-жирового комбината в г. Ильичевск.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В приветственном слове глава государства чрезвычайно положительно оценил открытие нового производства, несмотря на кризис в украинской экономике. «Мы являемся свидетелями того, как осуществляется запуск одного из самых технологичных предприятий масложировой промышленности, по крайней мере на территории Восточной Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, можно гордиться тем, что благодаря усилиям представителей разных уровней власти, украинских предприятий и специалистов и финансовых учреждений появился такой высокотехнологичный проект.

Президент поблагодарил всех причастных к сегодняшнему событию - проектантов, строителей, инвесторов и подрядные организации, местные и региональные власти. «Это профессиональный со всех точек зрения проект. Так надо служить Украине, своему рынку, так надо заботиться о наших национальных рабочих местах», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что своим присутствием на открытии он свидетельствует уважение к предпринимателям и представителям власти, которые преодолели кризис, осуществив такой проект.

Президент вручил благодарности работникам и руководству комбината. Он перерезал символическую ленту и принял участие в запуске новых производственных мощностей комбината.

Проектирование и строительство осуществлялось отечественными компаниями, часть оборудования изготовлена на заводах в Хмельницком, Черновцах, Львове и Белой Церкви. Инвестиции в строительство составили 100 млн. долларов.

Мощность предприятия составляет 180 тысяч тонн продукции в год, планируется годовой объем производства товарной продукции на 1 млрд. 300 млн. грн. Преобладающая часть продукции (70%) идет на экспорт. После выхода на проектную мощность на комбинате будут работать более 200 человек. Уже сегодня средняя заработная плата превышает 2800 гривен.