Тимошенко обещает открыть карты не позднее марта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает после выборов доказать, что скачки курса гривни вызваны спекуляциями на рынке валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на встрече с вкладчиками «Родовид Банка».

«Я смогу это доказать сразу после президентских выборов, что все операции, которые были проведены во время кризиса в банковской сфере, привели к тому, что спекуляция достигла невиданных размеров. Что она планировалась сознательно, что деньги, которые использовались для таких спекуляций, к сожалению, предоставлялись государством, и то, что произошло с гривней, безусловно, нелогично. Ни одна национальная валюта не упала так, как упала гривня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что «то, что сегодня происходит с курсом гривны – доказано абсолютно точно - были сделаны крупные транзакции, которые использовали колебания курса гривни снова для того, чтобы заработать миллиарды гривень», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что уже в марте 2010 года станет абсолютно точно известно, «кто и как забрал деньги на оффшорные счета». «Рано или поздно, я думаю, что не позднее марта, все карты будут открыты, и каждый гражданин в Украине увидит, что было сделано с 87 млрд. грн., которые были пущены, чтобы защитить страну от кризиса», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что после выборов Национальный банк сможет работать грамотно и в стране установится курс, соответствующий экономической и финансовой ситуации.

Премьер отметила, что на сегодня абсолютно доказано, что ослабление гривни стало результатом спекуляций на рынке.