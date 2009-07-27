Ванникова сказала, за что Ющенко ветирует закон о выборах Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен наложить вето на принятый 24 июля Верховной Радой Закон Украины о выборах Президента как недемократический.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент Украины считает отступлением от демократии нормы изменений в законодательство о выборах Президента Украины, проголосованных народными депутатами на заседании Верховной Рады. Поэтому В.ЮЩЕНКО намерен применить право вето к этому закону.

Как отметила И.ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО заявляет о недопустимости принятия норм, сужающих имеющийся объем прав и свобод человека и гражданина, а также усложняющих механизм контроля со стороны граждан за ходом выборов главы государства.

«Проголосованные народными депутатами изменения в избирательное законодательство в случае вступления их в действие как раз открывают возможности для злоупотреблений на выборах как со стороны членов избирательных комиссий, так и должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и судов», - обнародовала И.ВАННИКОВА позицию Президента.

Как она сообщила, по мнению В.ЮЩЕНКО, при этом усложняется процедура противодействия таким нарушениям и обжалования в судебном порядке незаконных решений. В.ЮЩЕНКО также обращает особое внимание на ослабление статуса официальных наблюдателей и представителей средств массовой информации в ходе избирательного процесса. Ведь, по мнению Президента, внесенные изменения существенно облегчают процедуру исключения их с заседаний избирательных комиссий.

Как отмечает глава государства, процедура принятия решений избирательными комиссиями допускает ситуацию, когда неугодные члены комиссии могут быть не допущены на заседание, а комиссия и дальше будет работать.

«В конечном итоге вопрос вызывает и процедура обжалования результатов выборов судом только одной инстанции и только в течение двух дней. Фактически, не скрывая настоящих намерений разделить Украину надвое, две мегафракции парламента отработали голосование по изменениям в закон о выборах Президента исключительно под двух своих кандидатов», - считает В.ЮЩЕНКО.

Как также процитировала главу государства пресс-секретарь, эти две политические силы не обеспокоены соблюдением честных и прозрачных правил на выборах Президента, хотя публично декларируют свою верность идеалам демократии.

Как отметила И.ВАННИКОВА, Президент В.ЮЩЕНКО намерен задействовать все рычаги влияния для того, чтобы свобода слова, которая является индикатором демократических преобразований в Украине, не была уничтожена. По ее словам, глава государства как гарант Конституции обеспечит свободные, прозрачные и демократические выборы.