Афера века или слив компромата на Кушнарева?

В Харьковской области за 26 тыс. грн. продан Пархомовский сахарный завод со зданием музея вместе с уникальной коллекцией известного украинского коллекционера Панаса Лунева – оригинальными работами Боровиковского, Тропинина, Репина, Верещагина, Рембрандта, Брюллова, Рериха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матисса, Кандинского и Пикассо.

Как сообщает сегодня газета «Вечерние вести», новым владельцем работ великих художников и исторического особняка, в котором размещался музей, стала частная компания НВФ «Синтал Д», принадлежащая киевскому бизнесмену М.ТОЛМАЧЕВУ.

Сын коллекционера Петр ЛУНЕВ называет сделку по продаже Пархомовского сахарного завода вместе с музеем и коллекцией аферой. «Предприниматели не могли не знать, что выкупили музей. Ситуация эта вообще парадоксальна по своей сути, потому что памятник архитектуры продать за 26 тысяч? Просто как имущество, которое там самортизировалось», - цитирует издание слова П.ЛУНЕВА.

Издание утверждает, что репрессии против семьи ЛУНЕВЫХ начались еще в бытность губернатором Харьковской области Евгения КУШНАРЕВА. «Сначала с должности главы Краснокутской РГА по надуманному поводу был уволен сын Панаса Федоровича – Петр Панасович, многое знавший о фактическом состоянии дел с музеем, о цене самой коллекции и о нездоровом интересе к ней некоторых бизнесменов из околокушнаревского окружения. Тогда же, в 2004 году, уволили из органов и внука Панаса Лунева», - пишут «Вечерние вести».

Справка УНИАН. Пархомовский историко-художественный музей был основан местным учителем, бывшим фронтовиком Панасом Луневым в 1955 году. Свои экспонаты он начал собирать с военных времен. Коллекция насчитывает 2801 экспонат основного фонда и 3609 - научно-вспомогательного. В 1997 году П.Лунева наградили орденом «За заслуги» 3-й степени.