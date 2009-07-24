Страсти под ВР: телеканалу дали интервью самозванцы

Активисты партии «Молодая Украина» заявляют о провокации, совершенной против них неизвестными лицами во время пикетирования Верховной Рады.

После завершения акции, группа людей из 5-ти человек отобрала у одного из пикетчиков футболку с символикой партии. Потом один из злоумышленников дал короткое интервью одному из телеканалов, в котором, в частности, заявил о том, что принимал личное участие в пикете за деньги.

«Молодая Украина» выражает свое возмущение действиями политических оппонентов, и считает подобные провокации недопустимыми.

«Этот неизвестный человек не является членом партии, и мы предостерегаем телеканал от распространения недостоверной информации», - отмечают активисты партии.

По их словам, «Молодая Украина” начала сбор подписей за отмену депутатской неприкосновенности и активно выступает против политического рейдерства. Очевидно, кому-то такие проявления нашей активности стали «костью в горле». Именно поэтому злоумышленники избрали путь мелких провокаций».

Как сообщалось раньше, 24 июля политическая партия «Молодая Украина» провела пикетирование Верховной Рады с требованиями лишить народных депутатов статуса неприкосновенности и привлечь к ответственности депутата от «Народной самообороны» Кирилла Куликова, которого активисты партии обвиняют в использовании депутатского мандата для прикрытия рейдерского нападения на строительство по вул.Гончара, 17-23.