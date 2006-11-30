Турчинов завтра разберется с нарушителями партийной дисциплины

Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что для него стало неожиданностью голосование части депутатов его фракции за постановление, которым рекомендуется правительству направить в парламент представление об отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Это для меня действительно стало неожиданностью, поскольку мы не ожидали, что 14 человек, если реально говорить, потому что других четырех мы исключили из фракции, нарушат партийную дисциплину», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, завтра на заседании фракции будет рассмотрен вопрос о нарушении партийной дисциплины.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что фракция БЮТ, хоть и имеет много критических замечаний к Ю.ЛУЦЕНКО, но утром решила не поддерживать предложение об отставке.

По словам депутата, голосовать за отставку мог только Александр ШЕПЕЛЕВ, который последние два месяца находится в центре скандала, инициатором которого был министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, за постановление ВР, которым предусмотрено обратиться к правительству относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, проголосовало 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За данное решение не голосовали почти в полном составе (один «за») фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» только два народных депутата).

В то же время за постановление проголосовало 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов.