Турчинов завтра разберется с нарушителями партийной дисциплины
Нардеп сам не ожидал такого
Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что для него стало неожиданностью голосование части депутатов его фракции за постановление, которым рекомендуется правительству направить в парламент представление об отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Это для меня действительно стало неожиданностью, поскольку мы не ожидали, что 14 человек, если реально говорить, потому что других четырех мы исключили из фракции, нарушат партийную дисциплину», - сказал он.
По словам А.ТУРЧИНОВА, завтра на заседании фракции будет рассмотрен вопрос о нарушении партийной дисциплины.
А.ТУРЧИНОВ сказал, что фракция БЮТ, хоть и имеет много критических замечаний к Ю.ЛУЦЕНКО, но утром решила не поддерживать предложение об отставке.
По словам депутата, голосовать за отставку мог только Александр ШЕПЕЛЕВ, который последние два месяца находится в центре скандала, инициатором которого был министр внутренних дел.
Как сообщал УНИАН, за постановление ВР, которым предусмотрено обратиться к правительству относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, проголосовало 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
За данное решение не голосовали почти в полном составе (один «за») фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» только два народных депутата).
В то же время за постановление проголосовало 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов.