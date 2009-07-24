Пукач рассказал, что ему хорошо и безопасно за решеткой

Генерал Алексей Пукач, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, в соответствии с решением суда будет содержаться в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

Об этом заявил адвокат задержанного Сергей Осыка на пресс-конференции в пятницу.

По словам адвоката, Пукач заявил на судебном заседании, что полностью согласен с представлением генпрокурора, которой просил избрать предупредительную меру в виде ареста.

Адвокат утверждает, что Пукач не будет подавать апелляцию на это решение суда.

"Пукач сказал, что ему здесь хорошо и безопасно", - сказал Осыка.

Отвечая на вопрос, может ли такая позиция Пукача быть вызвана тем, что он боится за свою жизнь, адвокат сказал:

"Де-факто да, а де-юре прозвучало то, что у него нет места жительства в Украине".

Кроме того Осыка отметил, что в случае, если Пукач назовет фамилию заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, на одних его показаниях нельзя будет построить обвинение.

"Это надо все доказывать... оценку его показаниям может дать только суд", - сказал Осыка.

Украинская правда