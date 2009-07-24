Регионалы согласны только с одним вопросом повестки дня ВР

Фракция Партии регионов снова настаивает на рассмотрении первым вопросом повестки дня внеочередной сессии парламента законопроекта об увеличении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на заседании Согласительного совета заявил, что в первую очередь должны быть рассмотрены социальные вопросы.

В то же время он отметил, что фракция ПР после рассмотрения данного вопроса готова голосовать за изменения в закон о выборах Президента Украины. По словам А.ЕФРЕМОВА, «регионалов» удивляет, что к рассмотрению на внеочередной сессии ВР фракция БЮТ предложила вопросы, «которые не являются первоочередными». Он подчеркнул, что среди них только один «серьезный», касающийся изменений в законодательство о выборах Президента, поскольку их принятие необходимо для избежания фальсификаций во время выборов. Вместе с тем он отметил, что фракция Партии регионов не готова поддержать законопроект, который касается рекапитализации банков, поскольку в нем «заложен механизм, который может привести к коррупционным действиям».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов «утром активно работает в Верховной Раде Украины», то есть заблокировала трибуну и президиум.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что его фракция предложила депутатам рассмотреть законопроект об улучшении ситуации в банковской и финансовой сфере, законопроект, который касается отмены депутатской неприкосновенности, изменения в закон о выборах Президента, вопрос улучшения состояния НАК «Нафтогаз Украины», а также проекты постановлений о назначениях и увольнениях членов правительства.

И.КИРИЛЕНКО призвал все фракции конструктивно поработать над законопроектами, вынесенными на рассмотрение парламента.

Представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК допустил, ВР сегодня снова не будет работать. Он предложил фракциям, которые будут инициировать внеочередные сессии, предварительно договариваться о повестке дня, чтобы парламент «не смешил ни народ, ни СМИ». Он считает, что ситуация, которая складывается в ВР, «интересна для Президента, всех органов власти, кроме Верховной Рады». А.МАРТЫНЮК сказал, что Верховную Раду «опускают».

Говоря об изменениях в закон о выборах Президента Украины, представитель КПУ отметил, что даже если написать «идеальный закон», все равно на выборах «будут фальсификации». По его словам, законопроект, предлагаемый на рассмотрение парламента во втором чтении, содержит нормы, которые противоречат друг другу, поскольку «он готовился спешно». А.МАРТЫНЮК отметил, что необходимо поработать над данным законопроектом, без спешки рассмотреть его на очередном заседании ВР и принять.

Говоря о возможности рассмотрения кадровых вопросов, А.МАРТЫНЮК выразил убеждение, что соответствующие проекты постановлений не будут поддержаны народными депутатами.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов сегодня утром блокирует трибуну и президиум парламента.