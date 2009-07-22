Тимошенко считает свою встречу с Байденом полезной для Украины и США

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что вчера во время своей встречи с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ обсуждала возможности повышения эффективности сотрудничества Украины и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В первую очередь, мы обсудили эффективность сотрудничества с Международным валютным фондом. В это очень сложное кризисное время МВФ вместе с Украиной создал антикризисную программу и обеспечил систему финансового баланса Украины. Именно поэтому мы обсуждали, как далее будет продолжаться это сотрудничество и как сделать так, чтобы оно действительно содействовало реформированию всех сфер жизни в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что во время встречи с Дж.БАЙДЕНОМ обсуждались вопросы функционирования газового рынка и модернизации газотранспортной системы, а также повышения инвестиционной привлекательности и привлечения американских инвестиций в энергосберегающую сферу Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в ходе встречи, в частности, обсуждалось создание системы страхования инвестиционных рисков. «Мы также обсудили вопрос ОПИК (Государственная корпорация по защите заграничных инвестиций США), который связан с созданием системы страхования рисков малых и средних предпринимателей, которые готовы инвестировать в Украину», - уточнила она.

«Мы обсудили большое количество вопросов, но все они были направлены на повышение эффективности сотрудничества между Украиной и США. Считаю, что визит и наши переговоры были очень эффективны и полезны для обоих государств», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.