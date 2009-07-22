Тимошенко урезала финансирование подготовки к Евро-2012

Кабинет министров сократил финансирование государственной целевой программы по подготовке и проведению Евро-2012 на 22,4% - до 126,071 млрд. грн. в связи с решением УЕФА о сокращении с шести до четырех количества городов-кандидатов для приема Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабмине.

В частности, Ю.ПАВЛЕНКО уточнил, что из общего объема финансирования в 126,071 млрд. грн. предполагается выделить 32,923 млрд. грн. из государственного бюджета, 6,866 млрд. грн. – из местных бюджетов городов-кандидатов, а также инвестиции в объеме 86,281 млрд. грн.

«В 2009 году из бюджета на реализацию программы Евро-2012 будет выделено 6,909 млрд. грн., а также 1,765 млрд. грн. из местных бюджетов», - сказал министр.