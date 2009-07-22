Экспертов ООН не устраивает то, как в России расследуют убийства и покушения

Семь независимых экспертов ООН по правам человека в совместном заявлении повторно обратились к российским властям с предложением помощи в проведении независимого расследования серии убийств правозащитников, адвокатов и журналистов, произошедших за последний год.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

Отмечается, что, как и в случае с сотрудницей российской неправительственной правозащитной организации «Мемориал» Натальи Эстимировой, дерзкое убийство которой вызвало широкий общественный резонанс, деятельность большинства из погибших была связана с ситуацией в Республике Чечня и других республиках Северного Кавказа.

Заявление экспертов ООН связано с тем, что до сих пор российские власти не смогли провести эффективное и беспристрастное расследование серии покушений на правозащитников и не добились наказания виновных.

В частности, в заявлении говорится, что обещания российского руководства наказать виновных в гибели Н.Эстимировой должны быть подкреплены более серьезными действиями, чем те, что предпринимались в прошлом.

По мнению экспертов, совместное расследование не только помогло бы прекратить акты беззакония в отношении правозащитников, но и предотвратить подобные действия в будущем.

Также эксперты напомнили, что правительство Российской Федерации несет ответственность перед международными правозащитными организациями за обеспечение безопасности правозащитников и защиты их от любого давления, преследований или мести, связанных с их правозащитной деятельностью.

В числе подписавших заявление — эксперты по вопросу о пытках, внесудебных казнях, насилии в отношении женщин, независимости судей, свободы слова, положении правозащитников, а также председатель Рабочей группы по насильственным исчезновениям.

Как сообщал УНИАН, тело Н.Эстемировой было найдено 15 июля в 100 метрах от федеральной автомобильной дороги “Кавказ” вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Погибшая почти 10 лет было одним из ведущих сотрудников “Мемориала” на Северном Кавказе. Н.Эстемирова – первый лауреат премии им. Анны Политковской (2007), награждена премией парламента Швеции «Право на существование» (2004). В 2005 году группа народных партий Европарламента вручила ей медаль Роберта Шумана.