Янукович: есть два пути - или война, или...

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не намерен враждовать со своими политическими оппонентами.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью «5-у каналу».

«Планировать войну может только больной человек, тем более в такой ситуации», - сказал он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «есть два пути: или война до последнего патрона, или, в конце концов, найти общий язык, объединиться, побороть кризис и строить страну».

Лидер Партии регионов также высказал убеждение, «что после очередных досрочных выборов в Украине ничего не изменится».

«Я считаю, что сейчас мы должны планировать не войну, а планировать мир», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что «выбирает для себя мир».

Политик уверен, что именно в таком выборе «есть здравый смысл».

«Я буду убеждать и своих единомышленников, и избирателей, чтобы мы, в конце концов, планировали мир», - резюмировал политик.