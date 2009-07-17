У Тимошенко о компенсациях за лицензии на игорный бизнес и слышать не хотят

Правительство не рассматривает возможности выплаты компенсаций владельцам лицензий на игровую деятельность после запрета игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Никакие лицензии не действуют. Закон не предоставляет право ни лицензировать сегодня эту деятельность, ни использовать полученные лицензии. Закон четко запрещает любую форму азартных игр на территории Украины», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, правительство изучало разработанные депутатами проекты законов, направленные на регулирование игорного бизнеса в Украине.

«Я знаю, что в Верховной Раде обрабатывается несколько законопроектов. В основном они сводятся к возможному разрешению на игровую деятельность в отдельных очень ограниченных зонах. Но это только проекты, и пока ни один из них не имеет поддержки Кабинета министров», - пояснил он.

«Я думаю, что те, кто покупал лицензии, они, наверное, в десятки раз превысили свои прибыли, по сравнению со стоимостью этой лицензии. Я еще раз хочу напомнить, что принятый закон четко регламентирует правовые отношения государства, в частности, Кабинета министров, и тех, кто занимался игровой деятельностью. Никаких переходных положений и отсрочек в законе не предусмотрено», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. 11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного закона, отменяются.

Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.