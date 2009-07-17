По дороге с Говерлы Ющенко будет собирать мусор

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК опровергает информацию о том, что гуцулы выступают против восхождения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Говерлу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, в печати появились публикации о том, что «якобы, гуцулы выступают против восхождения на Говерлу с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО».

«Насколько мне известно, люди из Ивано-Франковской области, подписи которых стоят под распространенным письмом, никакого отношения к нему не имеют и свои подписи не ставили, - заявил Н.ПАЛИЙЧУК. – Говерла чистая, и все подходы к ней со стороны Прикарпатья убраны. Если с чьей-то стороны есть мусор, то его нужно убрать, а не делать разные заявления».

Н.ПАЛИЙЧУК не исключил, что появление в СМИ такого письма может иметь политический подтекст.

Губернатор подчеркнул, что восхождение на Говерлу не является сугубо партийной акцией «Нашей Украины». По его словам, девиз акции: «Чистая Говерла – чистая Украина!».

«Каждый участник восхождения получит полиэтиленовый пакет и на обратном пути будет убирать мусор», - отметил он, добавив, что акция не является массовой.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 июля планирует осуществить восхождение на самую высокую точку в Украине – гору Говерлу. Уже традиционно таким образом Президент и все желающие отмечают День провозглашения Государственного суверенитета Украины.

По данным пресс-службы Президента, восхождение начнется с митинга по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, в котором примут участие активисты партии «Наша Украина», представители центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, народные депутаты Украины, делегации из регионов, общественность.

16 июля руководители общественных организации края распространили открытое письмо к главе государства, в котором призвали его воздержаться от восхождений на Говерлу.

«Мы, гуцулы – извечные защитники и охранники Карпат - призываем Вас отказаться от массовых восхождений на самую высокую гору Украины Говерлу из-за уже нанесенного природе вреда и угрозы новых экологических последствий», - говорится в письме.

По словам авторов письма, после каждого такого массового восхождения «долго и тяжело отходят горы, люди и животные, поскольку во время этих акций и после них имеем парализованное движение автотранспорта, горы мусора, гектары вытоптанных альпийских лугов».