Ющенко волнуется из-за МИДа, которому недодали $20 миллионов

В Секретариате Президента обеспокоены ситуацией с финансированием дипломатической службы Украины, которая крайне негативно сказывается на возможности осуществлять внешнеполитические функции государства и в конечном счете вредит имиджу Украинского государства.

Как подчеркнул заместитель Главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, анализ ситуации свидетельствует, что существующее финансирование значительно меньше реальных потребностей внешнеполитического ведомства Украины. Речь идет о сумме около 20 млн. долл. США, что составляет почти 1/5 общего финансирования, сообщает главная служба информационной политики Секретариата Президента.

А.Гончарук добавил, что понимая необходимость оптимизации расходов в условиях экономического кризиса, Министерство иностранных дел Украины предусмотрело значительную экономию средств по сравнению с фактическими расходами в прошлом году, однако сокращение финансирования минимально необходимых потребностей заграничных дипломатических учреждений Украины - крайне опасное явление, которое приведет к соответствующим негативным последствиям.

Заместитель Главы Секретариата отметил, что «недостаточное финансирование Министерства иностранных дел и дипломатических представительств не может не беспокоить Президента Украины». Он напомнил, что В.Ющенко неоднократно обращался к Кабинету министров с просьбой увеличить финансирование при пересмотре Государственного бюджета.

А.Гончарук также призвал МИД со своей стороны активнее поднимать вопрос нехватки финансирования.