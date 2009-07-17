За потасовками в Раде Янукович следил по телевизору?

Вчера народным депутатам удалось провести внеочередное заседание парламента и закрыть IV сессию Верховной рады VI созыва. Завершить работу сессии и отправить парламентариев на каникулы председателю Верховной рады Владимиру Литвину помогли депутаты фракции БЮТ, которые опередили депутатов от Партии регионов и заблокировали президиум и трибуну.

Вчерашнее заседание сопровождалось, кроме всего прочего, выключением системы "Рада" и многочисленными потасовками.

После того, как спикер заявил, что депутаты должны прямо здесь и сейчас договориться между собой, в противном случае он закроет заседание, центр принятия решений переместился из зала ВР в кинотеатр "Зоряный", пишет "Коммерсантъ-Украина". Первый заместитель главы фракции ПР Александр Ефремов достал мобильный телефон и сделал один звонок. Он звонил лидеру фракции Виктору Януковичу, который, по информации Ъ, все это время находился в офисе партии в кинотеатре "Зоряный" и наблюдал за происходящим по телевизору. Господин Янукович, в свою очередь, дал команду обеспечить ему телефонную связь с премьером Юлией Тимошенко, которая со вчерашнего дня находится с рабочей поездкой в Южной Корее. Именно они – премьер и лидер оппозиции – решили вчера судьбу сессии, отмечает газета. Депутаты в данном случае оказались простыми статистами.

Без двух минут 12 Владимир Литвин заявил, что закрывает сессию. – Потому что пока будут связываться с заграницей и между собой договариваться, я думаю, это будет очень большая цена для Украины,– сказал он.

На этот раз слова спикера возымели должное действие. Ровно в 12.00 в президиум вошли первый заместитель председателя ВР Александр Лавринович, Александр Ефремов и глава фракции БЮТ Иван Кириленко и что-то сказали господину Литвину. Спикер тут же объявил перерыв на полчаса. После его окончания от противостояния в зале не осталось и следа.

В 12.40 Владимир Литвин закрыл сессию. В соответствии с принятым ранее решением следующая сессия начнется 1 сентября. Впрочем, ситуация может измениться – представители БЮТ и ПР вчера объявили о том, что собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания.