Гелетей - на рабочем месте и не комментирует информацию об отставке

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий ГЕЛЕТЕЙ находится на рабочем месте и не комментирует информацию о своей отставке.

По просьбе корреспондента УНИАН подтвердить или опровергнуть сообщение в газете “Сегодня”относительно его освобождения, В.ГЕЛЕТЕЙ заметил, что пока соответствующего указа Президента нет.

“Я как военный не могу не выйти на работу из-за каких бы там ни было сообщений”, - сказал он, посоветовав подождать официальной информации.

Как известно, в сегодняшнем номере газеты “Сегодня” была опубликована информация о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО принял решение освободить начальника Управления госохраны В.ГЕЛЕТЕЯ и назначить на эту должность бывшего командира "Альфы" СБУ, генерала Александра БИРСАНА.

По информации газеты, уже во вторник, 14 июля, личному составу УГОУ должны представить А.БИРСАНА.

Газета пишет, что А.БИРСАНА хорошо знают в силовых и правоохранительных структурах. Он работал в УГО, руководил "Альфой" СБУ и Главным управлением "А" СБУ.