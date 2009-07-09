Янукович рассказал Шуфричу анекдот об инструменте - с этого все и началось...

Картину инцидента при участии регионалов Шуфрича и Левочкина деталями дополнила Украинская правда.

На заседании фракции лидер ПР Янукович незлобно упрекнул Шуфрича, что тот не сопровождал его в поездке в Керчь и вообще не интересуется делами в округе, за которым закреплен. То, что Янукович находился в хорошем настроении, свидетельствовало его желание рассказать анекдот – о том, как депутаты на расстоянии пытаются быть кураторами закрепленных за ними избирательных округов.

– Знаешь, - обратился Янукович к Шуфричу, - у армянского радио спросили: "Возможна ли любовь на расстоянии?" На что армянское радио ответило: "Возможна. Если длина инструмента больше расстояния".

Под смех собравшихся на трибуну вышел Левочкин. Конфликт, который можно было затушить шуткой, разгорелся с новой силой.

– Если Нестора интересуют графики поездок, то они в интернете, - ответил ему Левочкин на упрек, почему Шуфрич не знал о визите лидера в Крым.

– А в целом я взял себе за правило не отвечать на то, что комментирует Шуфрич. Потому что это рождается не в его голове, он лишь инструмент в других руках...

Присутствующие захихикали, помня, в каком смысле Янукович только что употреблял слово "инструмент". Шуфрич был сравнен с тем же местом, которым, по словам живого классика, "мужчины преимущественно гордятся".

Но завершить свою реплику Левочкин захотел как примиритель.

– Шуфрич говорит, что не подает мне руки. Но у нас на носу президентские выборы, так я предлагаю все-таки руку друг другу подавать.

Однако, как показали последующие события, примирение не состоялось...