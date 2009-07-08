Шуфрич выслушал упреки Януковича и... пошел бить Левочкина?

Народные депутаты от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ и Сергей ЛЕВОЧКИН подрались после заседания парламентской фракции этой политической силы.

Об этом сообщает сайт газеты «Сегодня».

По информации издания, произошел инцидент около 17.40 в кинотеатре “Зоряный” около ресторана, расположенного на первом этаже. “Где-то в 16.00 началось заседание. Во время своей речи Виктор ЯНУКОВИЧ упрекнул Н.ШУФРИЧА в том, что тот не сопровождал его в этот вторник во время пребывания в Керчи. Дело в том, что за каждым нашим депутатом закреплен соответствующий округ, и когда лидер едет туда, то и депутат тоже туда приезжает. Керчь закреплена за Н.ШУФРИЧЕМ”, - рассказал газете один из депутатов-“регионалов”, присутствовавший на заседании.

После упреков В.ЯНУКОВИЧА слово взял Н.ШУФРИЧ и объяснил свое отсутствие тем, что попросту не знал о поездке. “Мне ничего не сообщили. Вчера с утра я блокировал трибуну Рады, а с 2-х до 6-ти часов участвовал в заседании комиссии по ЛУЦЕНКО”, – сказал он.

Первоначально поездка лидера Партии регионов планировалась в Керчь на 14 июля, однако потом была перенесена на более раннее число, 7 июля, о чем, по мнению Н.ШУФРИЧА, ему должен был сообщить один из ближайших помощников В.ЯНУКОВИЧА С.ЛЕВОЧКИН, отмечает издание. Н.ШУФРИЧ посчитал, что тот этого не сделал, чтобы попросту его «подставить». В свою очередь, в ответном слове С.ЛЕВОЧКИН выразил недоумение тем, почему он должен сообщать Н.ШУФРИЧУ о графике поездок лидера, ведь на партийном сайте есть вся нужная информация.

После окончания заседания фракции, возле ресторана, когда С.ЛЕВОЧКИН проходил мимо Н.ШУФРИЧА, тот обернулся и, заметив, С.ЛЕВОЧКИНА, бросил ему: “Я давно тебе хотел сказать...”, и, не договорив до конца фразу, ударил его кулаком в лицо, продолжает газета.

«С.ЛЕВОЧКИН откинулся к стене и стал по ней сползать. Драка не получилась, так как подоспевшие «регионалы», среди которых был Эльбрус ТЕДЕЕВ, их разняли», резюмирует издание.