Заседание правительства перенесли, дорогих гостей не дождавшись?

Одной из причин отмены заседания правительства, назначенного сегодня на 15.00, стала информация о вероятном отсутствии на нем представителей МВФ. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам источника, события развивались так. Сначала правительство через СМИ сообщило о дате и времени проведения заседания, информируя, что на нем будут присутствовать представители Международного Валютного Фонда. Однако это сообщение было сделано без ведома самих представителей МВФ и без согласования с ними.

После этого представители МВФ информировали правительство, что на их присутствие рассчитывать не следует. В частности, телефонный звонок об этом поступил вице-премьер-министру Григорию Немыре. Вскоре пресс-служба Кабинета Министров сообщила о том, что заседание правительства переносится.