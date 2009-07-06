Сегодня к Тимошенко на Кабмин придут дорогие гости

Сегодня в 15.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины с участием представителей миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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