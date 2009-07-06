Яценюк видит предпосылки для досрочных парламентских выборов

Народный депутат Украины, лидер Фронта изменений Арсений ЯЦЕНЮК не исключает возможности проведения осенью досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

Отвечая на вопрос о вероятности досрочных парламентских выборов еще до президентских, и в частности, осенью, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Конечно, такая вероятность есть”.

По его словам, “то, что мы наблюдаем сегодня в парламенте, это определенный политический пат”.

Он прибавил, что фракции блокируют принятие решений, парламент “постоянно находится в состоянии физического противостояния, ни одна антикризисная программа не принята, коалиция существует только на колонках газет, а фактически ее нет, правительство не имеет поддержки”.

“И, таким образом, есть все предпосылки – и юридические, и политические, для проведения досрочных парламентских выборов”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он прибавил, что будет принимать участие в президентских выборах, “а та политическая сила, которая уже практически сформирована, она будет принимать участие во всех уровнях выборов, начиная с выборов в сельский совет и, заканчивая украинским парламентом.