Три ключевых вопроса внеочередной сессии парламента

Сегодня на внеочередной сессии ВР депутаты должны рассмотреть кадровые изменения в правительстве, законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно лишения депутатов неприкосновенности и снятия иммунитета с бютовца Виктора Лозинского.

Партия регионов снова инициировала вопрос об увеличении прожиточного минимума граждан и настаивает на его первоочередности. В случае же отказа коалиции голосовать, регионалы угрожают опять заблокировать трибуну. Лидер оппозиции Виктор Янукович отмечает, что повышение пенсий и зарплат даже в сложных экономических условиях абсолютно реально и его политическая сила не откажется от намерений это сделать.

ICTV