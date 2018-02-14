"Уничтожение страны": эксперт назвал цель России в отношении Украины

Использование РФ военного потенциала пока минимизировано, отметил Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что цель Российской Федерации в отношении Украины заключается в уничтожении страны как независимого государства.

Существование Украины является постоянным раздражителем России, поэтому в любых формах войны (экономической, политической, информационной, военной) РФ будет и дальше реализовывать свою стратегию, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

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По его словам, использование россиянами военного потенциала пока минимизировано, в любом случае, украинское государство должно быть наготове.

"Потому что выборы президента в России и проведения Чемпионата мира по футболу будут определенными реперными точками (точки, на которых основывается шкала измерений — Ред.), которые на самом деле могут повлиять на дальнейшее поведение России в отношении ближайшего окружения", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.