За последнюю неделю Генеральная прокуратура поймала на взятке 19 чиновников - Лысенко

Размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 5 тыс грн до 15 тыс долларов США.

Генеральная прокуратура Украины за период с 7 по 13 февраля вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен. Об этом говорится в еженедельном отчете, который обнародовал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Сегодня имеем итоги деятельности за период с 7 по 13 февраля. За это время в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин было возвращено или прекращено незаконное использование более 154 гектаров земель стоимостью более 4,3 млн грн», - сообщил в Facebook Андрей Лысенко.

Он уточнил, что данные результаты получены от прокуратуры Киевской, Херсонской и Черкасской областей, и они уже подкреплены решениями судов.

«Кроме того, благодаря прокуратурам Днепропетровской, Киевской, Черниговской областей, а также Военной прокуратуре Южного региона и г. Киева в судах были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 70 млн грн», - информирует спикер ГПУ.

«Отдельно делаем акцент на работе органов прокуратуры, направленной на разоблачение коррупционных преступлений среди должностных лиц государственных органов власти, местного самоуправления, а также предприятий государственной и коммунальной форм собственности. С 7 по 13 февраля прокуратурами различных областей совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено и зафиксировано 19 фактов получения неправомерной выгоды чиновниками разного уровня», - сообщил Андрей Лысенко.

По этим фактам ведутся следственные действия, объявляются подозрения и принимаются решения об избрании меры пресечения. Размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 5 тыс грн до 15 тыс долларов США.