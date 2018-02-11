Оккупанты агитируют крымских татар работать в "избирательных комиссиях" на выборах Путина

Крымских татар агитируют работать в "избирательных комиссиях" 18 марта - активист.

Крымских татар, работающих в бюджетной сфере, агитируют участвовать в работе "избирательных комиссий" на предстоящих "выборах президента России", которые пройдут и в оккупированном Крыму 18 марта.

Об этом Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист, ветеран национального движения Зевджет Куртумеров.

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"Агитируют крымских татар из бюджетной сферы, лиц, так или иначе зависимых от нынешней власти для участия в избирательных комиссиях на предстоящих выборах президента России. Дело в том, что многие наши соотечественники в Крыму до 2014 года очень часто участвовали в качестве наблюдателей на выборах и очень хорошо знают эти процессы. Нынешняя власть это использует", - пояснил он.

По его словам, неделю назад пророссийские крымскотатарские организации провели в Крымском инженерно-педагогическом университете собрание, на котором призвали крымских татар идти на выборы президента России.

В частности, бюджетников агитировали представители "объединения крымских татар "Кърым"", "Фонд крымскотатарского искусства и этнографии", "Комитет крымскотатарской молодежи" и президент Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов.

"Власть, которая в Крыму действует от имени России, принимает усиленные меры, чтобы привлечь крымских татар в избирательный процесс. Задействовано все духовенство во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, чиновники, которые работают как в аппарате правительства, так и в парламенте. Они рассчитывают, что крымские татары пойдут на выборы", - добавил Куртумеров.

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму и будет ставить вопрос незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчанбойкотировать "выборы президента РФ", которые будут проводиться 18 марта на оккупированном полуострове.