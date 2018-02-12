Задержание Саакашвили: в ГПУ говорят, что не причастны
Генеральная прокуратура Украины не имеет отношения к задержанию лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.
Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
«Все происходящие сейчас действия - вне нашей компетенции. Генеральная прокуратура не осуществляет там никаких действий, даже процессуального руководства. Мы к этому не причастны», - заверила она.
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В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на вопрос, участвовали ли представители ГПСУ в задержании Саакашвили, ответил: «Пока не могу сказать. У меня нет информации».
Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: «Михеила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» (переулок Музейный, 10): три буса «Фольксваген», номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!». Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.