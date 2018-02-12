СМИ стало известно, как Саакашвили вывезли из аэропорта "Борисполь"

Как стало известно, Саакашвили вывезли чартерным самолетом.

Лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили выслали в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

Опального политика вывезли из аэропорта "Борисполь" чартерным самолетом, который около 17.45 должен был приземлиться в аэропорту им. Шопена в Варшаве. Об этом сообщают источники "Украинской правды".

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Спикер ГПСУ Слободян напомнил, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины, 3 января текущего года Окружной админсуд Киева отказал ему в исковых требованиях Государственной миграционной службы в признании его беженцем, 6 февраля Окружной админсуд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение миграционной службы.

"В соответствии с приведенными выше судебными решениями этот человек находился на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, в нарушение отечественного законодательства", - сказал Слободян.