СМИ стало известно, как Саакашвили вывезли из аэропорта "Борисполь"

18:09, 12 февраля 2018
Политика
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Михеил Саакашвили / REUTERS

Опального политика вывезли из аэропорта "Борисполь" чартерным самолетом, который около 17.45 должен был приземлиться в аэропорту им. Шопена в Варшаве. Об этом сообщают источники "Украинской правды".

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Спикер ГПСУ Слободян напомнил, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины, 3 января текущего года Окружной админсуд Киева отказал ему в исковых требованиях Государственной миграционной службы в признании его беженцем, 6 февраля Окружной админсуд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение миграционной службы.

"В соответствии с приведенными выше судебными решениями этот человек находился на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, в нарушение отечественного законодательства", - сказал Слободян.

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