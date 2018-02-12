Страсти по Штепе: в Харькове готовят новый арест для экс-мэра Словянска
19:54, 12 февраля 2018Политика
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Прокуратура надеется, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшем заседании 28 февраля.
В Харькове готовят новый арест для Штепы / фото УНИАН
Харьковская прокуратура подала ходатайство об аресте бывшего мэра города Славянска Донецкой области Нели Штепы.
По словам прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, соответствующие документы уже подготовлены и переданы в суд, сообщает ТСН.
"Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть взятие под стражу, в связи с чем направили в суд соответствующие процессуальные документы", - сказал прокурор.
Прокуратура надеется, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшем заседании 28 февраля.
Как сообщал УНИАН, в Харькове очередной судья отказался рассматривать дело экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы.
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