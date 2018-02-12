Страсти по Штепе: в Харькове готовят новый арест для экс-мэра Словянска

Прокуратура надеется, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшем заседании 28 февраля.

Харьковская прокуратура подала ходатайство об аресте бывшего мэра города Славянска Донецкой области Нели Штепы.

По словам прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, соответствующие документы уже подготовлены и переданы в суд, сообщает ТСН.

"Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть взятие под стражу, в связи с чем направили в суд соответствующие процессуальные документы", - сказал прокурор.

Прокуратура надеется, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшем заседании 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, в Харькове очередной судья отказался рассматривать дело экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы.