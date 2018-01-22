Страсти по Штепе: очередной судья отказался рассматривать дело экс-мэра Славянска

В Харькове производство по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы направлено на повторное распределение из-за самоотвода судьи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 22 января, во время заседания Жовтневого райсуда Харькова председательствующий заявил самоотвод из-за того, что его отец, также судья, ранее принимал участие в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения Штепе.

«Самоотвод удовлетворен. Производство направлено на новое распределение», - отметили в прокуратуре.

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После назначения нового председательствующего будет определена дата начала слушаний, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

11 января 2018 года очередная коллегия судей Ленинского райсуда Харькова заявила самоотвод в деле Штепы. Производство направили в Апелляционный суд Харьковской области для определения нового суда, где будет слушаться это дело.

Впоследствии Апелляционный суд определил, что рассмотрение производства в отношении Штепы будет осуществлять Октябрьский райсуд Харькова.

Срок круглосуточного домашнего ареста экс-мэра Славянска истек 13 января.